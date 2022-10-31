Колос - Верес 2:0. Своевременные замены приносят результат

Несмотря на то, что матч "Колос" - "Верес" закрывал программу десятого тура, вряд ли от него стоило ждать чего-то особенного. Да, команды идут на относительно высоких для себя местах в таблице, но кажется, что это их пик. Дальше не будет лучше, а максимум, что могут ровенчане и ковалевцы - это удерживать нынешние пятое и восьмое места соответственно. Да и очный матч команд, игровая философия которых не "придумай свое", а скорее "сломай чужое", вряд ли мог подарить килограммы зрелища. Хотя, возможно, мы сильно предвзяты к середнякам украинского футбола, ведь обе стороны просто играют в свою силу. Но неплохой старт сезона от "Колоса" и "Вереса" автоматически рождал спрос.

Еще до матча было известно, что наставник ковалевцев Ярослав Вышняк потерял две боевые единицы. Лидер атак Сергей Мякушко и некогда забивной Денис Безбородько в прошлом туре перебрали с желтыми, а потому за сегодняшним действом могли наблюдать лишь с трибун. Первого неожиданно заменил юный Денис Кузык, оставивший в запасе опытного Болбата. А вот вместо Безбородько вышел матерый Лысенко, хотя по ходу сезона чаще свой шанс получал арендованный Попов. "Верес" не имел таких проблем, а потому Юрий Вирт почти не вносил изменения в состав, если сравнивать с игрой против "Зари". Из неожиданного можно отметить лишь появление Владислава Шарая, занявшего позицию правого вингера.

В матче равных команд очень важно реализовывать то немногое, что удастся создать. У команд в первом тайме, увы, с этим были проблемы. "Верес" начал игру немного увереннее, однако мог пропустить два гола из-за двух банальных ошибок. Во-первых, очень странную передачу возле своей штрафной отдал Роман Гагун, подставив Вовченко под удар - Ильин перехватил, выскочил на свидание с Когутом, однако опытный кипер выиграл данную дуэль. Второй момент случился после невнятной свечи от Курко. Мяч достался Кузыку, тот ускорился и пробил мимо кипера ровенчан, покинувшего свои владения - сфера прошла в сантиметрах от штанги. Стесняемся спросить, но что случилось с той оборонительной машиной Юрия Вирта, которая ничего не давала создать сопернику в прошлом сезоне?

"Вересу" почти ничего не удавалось до конца тайма, однако уже перед финальным свистком Шарай, который Владислав, пошел в дриблинг на правом фланге, проскочил в свободный коридор и правой ногой пробил в дальний угол - штанга. В принципе, далеко не худший тайм, если судить лишь опасным моментам, не углубляясь в детали. Еще и бы реализация была на месте. Вторая половина игры началась ровно с того же, чем закончилась первая - удара "Вереса" в каркас. Опасный стандарт, заработанный на 50-й минуте, взялся исполнять Клец. Удар у хавбека сам по себе мощный, а после предательского рикошета о стенку, который дезориентировал Волынца, сфера врезалась в перекладину. Лети мяч в створ - шанса у вратаря "Колоса" не было бы.

И как бы не старались сегодня команды - гол таки пришел. Забил "Колос", причем что интересно, их голевой выпад начался с атаки "Вереса". Шарай в очередной раз оказался справа в штрафной, однако его прострел был заблокирован, мяч чудом не вышел за линию поля, после чего ковалевцы рванули вперед. Дошло все до того, что форвард Попов, вышедший двумя минутами ранее, навешивал в штрафную, где головой бил вингер Ильин. Да, немного поменялись два игрока ролями, но главное результат - "Колос" повел в счете. "Верес" мог быстро сравнивать, но снова не повезло Шараю - его удар под перекладину парировал Волынец.

Контрольный удар по интриге был нанесен спустя пять минут после первого гола. Ярослав Вышняк выпустил на замену Богданова, который сразу побежал исполнять угловой, подал на голову Чоботенко, который и нанес решающий удар. Что можно сказать, замены наставника "бело-черных" во многом предопределили результат, ведь оба голевые передачи на счету футболистов, вышедших по ходу поединка. А значит и победа во многом тренерская. А значит и вопросов к результату быть не должно. "Колос" побеждает впервые с сентября и сразу поднимается на пятое место, опережая не только "Верес", но и "Динамо" с "Металлистом". У ровенчан дела ныне хуже - седьмая позиция и адский календарь впереди.

VBET-лига. 10-й тур

31 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос - Верес 2:0

Голы: Олег Ильин 68, Сергей Чоботенко 75

Колос: Евгений Волынец, Владимир Лысенко (Кирилл Попов 67), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 80), Павел Ориховский (Андрей Богданов 75), Вадим Милько, Евгений Новак, Алексей Зозуля, Денис Кузык (Сергей Болбат 67), Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Олег Ильин

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский, Станислав Шарай (Михаил Шестаков 85), Валерий Кучеров, Евгений Пасич, Дмитрий Клец (Александр Лебеденко 78), Владислав Шарай, Николай Гайдучик (Михаил Сергийчук 71), Василий Курко

Предупреждения: Павел Ориховский 18 - Виталий Дахновский 63