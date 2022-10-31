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Бондарь: У нас уже играют 10-11 украинцев в ЛЧ - это показывает уровень работы академии Шахтера
Защитник донецкой команды - об игре "горняков"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мыслями об игре донецкой команды.
"На самом деле мы просто очень сильно любим футбол и стараемся демонстрировать это на поле. Как уже говорили многие наши ребята, и Жора Судаков, и Артем Бондаренко, хочется, чтобы нас не просто называли перспективным игроками. Мы уже те футболисты и в том возрасте, когда должны отвечать за результат и нести полную ответственность за то, что происходит на поле.
Да, у нас молодая команда, но это не значит, что мы будем просто выходить и быть мальчиками для битья. Мы любим играть в красивый футбол, как от нас этого требуют. И предыдущие тренеры хотели этого, и наш нынешний тренер, и руководство. Все здесь собраны с такими качествами, умеют играть в футбол и, конечно, добиваться нужного результата.
Даже если понадобится играть без мяча некоторое время, то мы будем терпеть и играть без мяча, потому что это приносит нам результат.
В Лиге чемпионов у нас уже играют 10-11 украинцев, и это показывает уровень работы нашей академии и наших тренеров. Мы видим плоды работы, которая была сделана до этого всего.
Получается, можно играть без ребят, которые ушли. Это приятно. Мы пока показываем тот уровень, который от нас хотят и который сейчас видят в Лиге чемпионов.
У нас выходит на поле и играет команда, а не 1-2 игрока. Миша (Мудрик, - прим.) забивает не просто так, потому что он сам может обыграть десятерых. Наши ребята отдают ему хорошие передачи: и Судаков, и Бондаренко, и Тарас Степаненко. Если бы не было этих передач, то, возможно, не было бы и этих голов.
У нас, прежде всего, есть единая команда, которая выполняет то, что от нас требуют", - сказал Бондарь.
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