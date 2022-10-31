Бондарь: У нас уже играют 10-11 украинцев в ЛЧ - это показывает уровень работы академии Шахтера

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мыслями об игре донецкой команды.

"На самом деле мы просто очень сильно любим футбол и стараемся демонстрировать это на поле. Как уже говорили многие наши ребята, и Жора Судаков, и Артем Бондаренко, хочется, чтобы нас не просто называли перспективным игроками. Мы уже те футболисты и в том возрасте, когда должны отвечать за результат и нести полную ответственность за то, что происходит на поле.

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Да, у нас молодая команда, но это не значит, что мы будем просто выходить и быть мальчиками для битья. Мы любим играть в красивый футбол, как от нас этого требуют. И предыдущие тренеры хотели этого, и наш нынешний тренер, и руководство. Все здесь собраны с такими качествами, умеют играть в футбол и, конечно, добиваться нужного результата. Даже если понадобится играть без мяча некоторое время, то мы будем терпеть и играть без мяча, потому что это приносит нам результат.