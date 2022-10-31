Юрий Гура: Когда счет стал 2:2, появилась уверенность, что Шахтеру забьем еще

С самого начала нынешнего чемпионата "Александрия" находится в ведущей группе. За исключением домашнего поединка с харьковским "Металлистом", который команда Гуры проводила на поле столичного НСК "Олимпийский" (в нем "александрийцы" уступили 1:3), все остальные матчи ей можно занести в актив. Это касается и субботней встречи с донецким "Шахтером", в которой подопечные Юрия Гуры продемонстрировали уверенную игру и желание добиться положительного результата. Ничья 2:2 в соперничестве с чемпионом дорого стоит. Особенно когда она добыта незадолго до финального свистка.

- "Александрия" уже не первый сезон является одним из самых неудобных соперников для "Шахтера", и иногда ей удается отбирать очки у гранда. Каковы факторы мотивации? - интересуюсь у главного тренера александрийцев.

- На подобные игры ребят даже настраивать не нужно. Против таких команд, как "Динамо" и "Шахтер", они настраиваются сами и играют с особым подъемом, демонстрируя хороший футбол и свой высокий класс.

- После просмотра поединка вашей команды с "Шахтером" многие специалисты, журналисты и болельщики считают, что такие матчи являются украшением чемпионата. Разделяете это мнение?

- Конечно. Я и сам им очень доволен. Просматривал вчера эту игру в записи, и она мне очень понравилась. Если бы мне до матча кто-то сказал, что будет ничья, то я бы согласился. Хотя при счете 2:2 было ощущение недосказанности - хотелось, конечно, победы.

- Психология победителей в вашей команде уже чувствуется?

- Могу сказать, что после поражения от "Металлиста" каждый из подопечных сделал для себя соответствующие выводы. Теперь ребята настроены только на победы.

- В течение матча вы, как тренер, испытали гамму противоположных эмоций, которые постоянно менялись. А какими были мысли?

- (Улыбается). Разные. Прежде всего, чтобы не проиграть. А если конкретнее, то после быстрого гола Цурикова думали о том, чтобы удержать победу. Но потом нас сбила воздушная тревога, во время которой на протяжении полутора часов мы сидели в раздевалке. Когда вернулись на поле после ее отбоя и пропустили мяч, на душе появилось какое-то опустошение. А уже через несколько минут наступил перерыв в матче, и мне хотелось настроить ребят на то, чтобы они не останавливались и попытались забить снова. А когда на 81-й минуте пропустили второй мяч, было очень досадно. Хотя вместе с тем меня не оставляло внутреннее чувство, что мы еще должны обязательно забить. И когда это произошло, то даже появилась уверенность, что еще один мяч забьем (смеется).

- Не хватило времени?

- Да. Вы, вероятно, и сами видели, что эта игра была лучшей по моментам. Их было очень много - у "Шахтера", и у нас. Зрелищная была игра! Повторюсь: когда просматривал ее в записи, то получал удовольствие.

- Удаление горняка Тейлора в начале второго тайма существенно отразилось на дальнейших действиях вашей команды?

- Конечно. Однако вместе с тем "Шахтер" начал больше защищаться, и в голове подсознательно закралась мысль: чтобы вдруг не повторилась ситуация, которая была в поединке с "Металлистом" (тогда при счете 1:1 был удален игрок харьковской команды, после чего ей удалось в меньшинстве забить два мяча и победить - прим. авт.). Хотелось, чтобы нам удалось переломить ход матча. Рад, что так и произошло.

- Какие матчи "Шахтера" использовали для ознакомления с соперником нынешнего образца?

- Последние два поединка чемпионата - с "Динамо" и "Колосом", а также игру Лиги чемпионов с "Селтиком". Из них была сделана выборка моментов. Впрочем, как и использовал для ребят выборку нашей победной встречи с "Шахтером" времен Де Дзерби в первом круге сезона-2021/22. В нем акцентировали внимание на наших забитых мячах, игре в обороне и компактности в действиях.

- Сейчас для многих тренеров команд УПЛ, кому приходится готовиться к матчам с горняками, главной проблемой является быстрый Михаил Мудрик. Что скажете об этом игроке?

- Это будущее украинского футбола. У нас мало таких футболистов. Однако против Мудрика есть способы противодействия. Если ему не дать свободное пространство, то этого игрока можно нейтрализовать.

- Судя по тому, что один из ветеранов клуба Кирилл Ковалец в четырех последних турах принимает участие в матчах только после выхода на замену, его кондиции еще не на оптимальном уровне?

- Да, он еще не готов. Хотя не исключаю, что в следующем поединке с "Колосом" мы будем прибегать к каким-то изменениям в составе, поэтому Кирилл может появиться в "основе".

- В последнее время разыгрался Андрей Цуриков, который не только умело действует на своем фланге, но и забивает мячи. Тренеры сборной по нему вам звонят?

- Нет, Александр Петраков мне не звонил. Хотя вполне согласен: Цуриков действительно сейчас выглядит очень неплохо - как в обороне, так и в атакующих действиях. К тому же он является лучшим бомбардиром нашей команды.

- Как думаете, этот футболист заслуживает вызова в ряды главной команды страны?

- Это должен решать Александр Васильевич (Петраков - прим. авт.). На мой взгляд, Цурикова можно было бы привлечь в сборную. Каши в ней он точно не испортил бы.

- На каких позициях испытываете недостаток квалифицированных исполнителей?

- Нам бы забивного нападающего… Хотя понимаю, что такую ​​же нужду испытывают и многие другие команды.

- Кто из резервистов стучится в двери основы?

- Мне очень нравится Базаев - неплохой паренек из нашего дубля. Он один из тех, кто в ближайшем будущем мог бы нам помочь. А вообще у нас немало перспективной молодежи, на которую мы надеемся. Резервисты в "Александрии" подобрались хорошие.

- В нынешнем чемпионате ваша команда сыграла только один матч в Александрии - против "Кривбасса". Болельщицкой поддержки на трибунах КСК "Ника" не хватало?

- Ее не хватает в каждом матче, ведь мы играем без болельщиков и на выезде, и дома. Когда был матч с "Кривбассом", то за пределами стадиона собрались наши поклонники, которые всячески нас поддерживали. Мы им очень благодарны, ведь любая поддержка оказывает положительное влияние на действия игроков.

- Постоянные переезды истощают?

- Очень истощают. Очень. Во Львов и Ужгород добираемся поездом, а в Киев автобусом. После матчей, слава Богу, хватает времени на восстановление, ведь воскресный цикл позволяет это делать. А вот когда пойдут игры через два дня на третий, это будет ощущаться существенно.

- Что вас, как тренера, сейчас больше всего беспокоит?

- Если откровенно, то сирены воздушной тревоги меня уж очень утомили. Очень хочется как можно быстрее отпраздновать победу над рашистами, чтобы наступил мир и "Александрия", как и все остальные команды, проводила матчи с болельщиками.

- Вы когда-то много лет играли в Казахстане. Звонят ли вам бывшие одноклубники, друзья и знакомые из этой далекой страны по теме войны в Украине?

- Да конечно. От всех людей, которые мне звонят, слышу только слова поддержки и сочувствия по поводу страшных событий. К сожалению, они ничего не могут поделать, кроме поддержать добрым словом и вниманием. Весь Казахстан сейчас на стороне Украины, там все хорошо понимают. Каждый казахстанец знает, что творит ныне россия. Никто из них даже не мог вообразить, что такое в современном мире возможно.