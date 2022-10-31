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Караваев: Дальше все пойдет гораздо лучше, чем было раньше
Динамо в последнем матче обыграло Кривбасс
fcdynamo.com
Динамовец Александр Караваев в комментарии "ПРОФУТБОЛ Digital" подвел итоги матча 10-го тура УПЛ, в котором
– Насколько важно было одержать победу после АЕКа, чтобы почувствовать психологическую уверенность?
- Да, конечно, было очень важно победить, ведь мы потеряли много очков, и в еврокубках дело у нас совсем не пошлó. Из-за своих ошибок мы теряли очки. Поэтому победа над "Кривбассом" – это новый глоток. Думаю, дальше все пойдет гораздо лучше, чем было раньше.
- Ощущается ли в команде давление из-за отрицательных результатов?
- "Динамо" – клуб с большой историей, поэтому здесь всегда будет давление, если нет соответствующего результата. Нужно воспринимать это как должное, справляться с давлением и профессионально относиться как к тренировкам, так и к матчам. Делать свое дело и делать то, что нам говорит тренер. Если мы будем выполнять наставления тренерского штаба, у нас все будет хорошо.
А что касается психологии, то над этим компонентом нужно работать – как индивидуально, так и в коллективе. Психологический фактор – очень важный момент в нашей карьере.
- Искали ли вы причину в себе? Обсуждали ли это в коллективе?
– Конечно, ты всегда сначала ищешь причины в себе. И только потом – в общем. Работаем над этим тщательно. Было такое, что каждый высказал свое мнение о причинах неудовлетворительных результатов. Мы сделали выводы, однако это долгий процесс, нужно работать каждый день.
- Мирча Луческу особенно настраивал команду на игру, перед матчем пожал каждому руку...
– Мистер всегда так делает – и перед, и после матчей. Эта игра не была исключением.
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