УАФ: Матчи УПЛ можно проводить в Киеве, Киевской, Львовской и Закарпатской областях

УАФ внесла изменения в пункт Регламента УПЛ о месте проведения матчей Лиги в этом сезоне.

Основными регионами для проведения матчей УПЛ сезона 2022/2023 являются Киев, Киевская область, Львовская область и Закарпатская область.

Но при этом отмечается, что матчи могут быть проведены и в других регионах (областях), но при условии предоставления разрешения соответствующей областной военной администрации.

Данные изменения в Регламент УПЛ вступают в силу с момента принятия.