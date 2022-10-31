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УАФ: Матчи УПЛ можно проводить в Киеве, Киевской, Львовской и Закарпатской областях

Премьер-лига
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В других регионах - только с разрешения местных властей

УАФ: Матчи УПЛ можно проводить в Киеве, Киевской, Львовской и Закарпатской областях

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

Новина українською

УАФ внесла изменения в пункт Регламента УПЛ о месте проведения матчей Лиги в этом сезоне.

Основными регионами для проведения матчей УПЛ сезона 2022/2023 являются Киев, Киевская область, Львовская область и Закарпатская область.

Но при этом отмечается, что матчи могут быть проведены и в других регионах (областях), но при условии предоставления разрешения соответствующей областной военной администрации.

Данные изменения в Регламент УПЛ вступают в силу с момента принятия.

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В статье: Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
УАФ

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