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Бондарь: Судаков и Бондаренко - самые недооцененные игроки Шахтера
Защитник Шахтера рассказал о молодых игроках команды
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Защитник "
"Самые недооцененные – это Жора Судаков и Артем Бондаренко. Поверьте, они делают огромную работу на футбольном поле. Не только с мячом, но и без мяча. Это важнейшие игроки нашей команды.
Если посмотреть статистику, сколько они набегают за матч – это с ума можно сойти. Это два человека, которые недооценены в прессе, и на них не так обращают внимание. Они оказывают огромное влияние на наш стиль.
Конечно, Тарас Степаненко, но про него говорить нет смысла. Тарас – это всему голова. Пришел Назарина – очень хороший парень и футболист. Он уже показал хорошую игру против "Колоса". Много раз выходил на замену.
Бодя Михайличенко – тоже очень хороший парень и футболист. Бодя и Фима – лошади. Ребята проделывают огромную работу и делают результат для нашей команды.
У Эдика Козика есть все качества, которые приведут его к хорошему уровню. Это прежде всего очень сильный конкурент, который попал в первую команду и с первого дня дал всем понять, что он не просто будет тренироваться, а будет доказывать. Каждый хочет играть в основном составе "Шахтера". Тем более, пока есть такая возможность. Думаю, что у него все получится.
У Димы Крыськива поначалу не получалось, он не попадал в заявку, но съездил на отборочные игры молодежной сборной Украины и был одним из тех, кто принес ей победу и поучаствовал в выходе на Евро. Думаю, что это парень, который будет стучаться в основу", - сказал Бондарь.
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