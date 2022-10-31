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Бондарь: Судаков и Бондаренко - самые недооцененные игроки Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Шахтера рассказал о молодых игроках команды

Бондарь: Судаков и Бондаренко - самые недооцененные игроки Шахтера

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мнениями о недооцененных и перспективных игроках команды.

"Самые недооцененные – это Жора Судаков и Артем Бондаренко. Поверьте, они делают огромную работу на футбольном поле. Не только с мячом, но и без мяча. Это важнейшие игроки нашей команды.

Если посмотреть статистику, сколько они набегают за матч – это с ума можно сойти. Это два человека, которые недооценены в прессе, и на них не так обращают внимание. Они оказывают огромное влияние на наш стиль.

Конечно, Тарас Степаненко, но про него говорить нет смысла. Тарас – это всему голова. Пришел Назарина – очень хороший парень и футболист. Он уже показал хорошую игру против "Колоса". Много раз выходил на замену.

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Бодя Михайличенко – тоже очень хороший парень и футболист. Бодя и Фима – лошади. Ребята проделывают огромную работу и делают результат для нашей команды.

У Эдика Козика есть все качества, которые приведут его к хорошему уровню. Это прежде всего очень сильный конкурент, который попал в первую команду и с первого дня дал всем понять, что он не просто будет тренироваться, а будет доказывать. Каждый хочет играть в основном составе "Шахтера". Тем более, пока есть такая возможность. Думаю, что у него все получится.

У Димы Крыськива поначалу не получалось, он не попадал в заявку, но съездил на отборочные игры молодежной сборной Украины и был одним из тех, кто принес ей победу и поучаствовал в выходе на Евро. Думаю, что это парень, который будет стучаться в основу", - сказал Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.10.2022 в 20:09
В хлопців шикарний шанс в футбольному житті і вони за нього чіпляються! Молодці!
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филанкрот (donetsk)
31.10.2022 в 20:08
Часто робота без м'яча вирішує гру
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
31.10.2022 в 19:38
Леоненко оень хорошо говорил и о Судакове и о БОндаренкою А получить похвалу от ворчуна Леоненко - это дорог0го ст0ит.
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