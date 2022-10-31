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Вирт: Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат
Тренер Вереса - о поражении Колосу
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
"Это была хорошая боевая игра. Против хорошего соперника. В футболе самое главное – результат. Сегодня мы его не добились. Хотя мы продемонстрировали хороший футбол, имели голевые моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Где-то удача отвернулась от нас. Стйока, перекладина... И соперник нас наказал. При первой же возможности.
В эпизоде с первым голом не доиграли наши защитники. Дали легко забить. Второй гол стал следствием стандарта. Это наша беда – пропускаем после стандартов.
Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат. Поэтому попытаемся исправлять эти ошибки. И хотелось бы лучшего процента реализации", - сказал Вирт.
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