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Вирт: Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат

Премьер-лига
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Тренер Вереса - о поражении Колосу

Вирт: Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды в 10-м туре УПЛ от "Колоса" (0:2).

"Это была хорошая боевая игра. Против хорошего соперника. В футболе самое главное – результат. Сегодня мы его не добились. Хотя мы продемонстрировали хороший футбол, имели голевые моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Где-то удача отвернулась от нас. Стйока, перекладина... И соперник нас наказал. При первой же возможности.

В эпизоде ​​с первым голом не доиграли наши защитники. Дали легко забить. Второй гол стал следствием стандарта. Это наша беда – пропускаем после стандартов.

Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат. Поэтому попытаемся исправлять эти ошибки. И хотелось бы лучшего процента реализации", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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