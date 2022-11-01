Два героя Динамо и стабильный Пихаленок. Символическая сборная десятого тура УПЛ

Мы все уже привыкли, что последние туры УПЛ нельзя назвать полноценными. Правда даже несмотря на то, что десятый игровой день украинского чемпионата подарил семь игр из восьми, он дал зрителям нечто другое - зрелищность. Минимум половина игр тура была пригодна для просмотра, а матч "Шахтер" - "Александрия" подтвердил, что центральным он был не только на бумаге, но и по сюжету.

UA-Футбол собрал для вас традиционную сборную, разместив всех героев десятого тура. На этот раз мы сделали ставку на схему 4-4-1-1, что даст нашей команде важную вещь - баланс.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Во втором туре кряду наша сборная начинается с первого номера полтавчан. Коллектив Виктора Скрипника на выходных одолел "Минай", но без геройства Дмитрия этого могло и не случиться. Юный кипер совершил несколько сейвов, в том числе отразив удар своего игрока - Сефери был близок к автоголу.

Правый защитник - Павел Полегенько, "Львов"

В прошедшем туре опытный игрок закрывал позицию левого фулбека, но он прекрасно знает, как закрывать бровку справа. В игре против "Металлиста" Павел успел отличиться голевой передачей, а также немалым объемом работы. Причем как в атаке, так и в обороне.

Центральный защитник - Максим Имереков, "Заря"

Луганчане обыграли "Металлист 1925" со счетом 3:0, однако до перерыва все было не так однозначно. Имереков провел достаточно уверенный матч в плане игры сзади, а впереди еще и забил третий гол, установив окончательный счет. Настоящий лидер и капитан молодой и симпатичной "Зари".

Центральный защитник - Александр Сваток, "Днепр-1"

Капитан днепрян провел неимоверно качественный поединок против "Черноморца". Он постоянно подстраховывал партнеров, а также практически не проигрывал в единоборствах. И за свои подвиги он был награжден сухим матчем и очередной победой "Днепра-1".

Левый защитник - Василий Кравец, "Ворскла"

После неплохого периода в Испании, Кравец вернулся в Украину и сходу стал основным в "Ворскле". Против "Миная" он отличился голевой и предголевой передачей, а помимо этого не забывал постоянно подключаться вперед и создавать угрозу.

Правый полузащитник - Олег Ильин, "Колос"

Ковалевцы сумели прервать четырехматчевую серию без побед, а правый вингер Ильин стал одним из заметных персонажей понедельничного матча. До перерыва он не реализовал момент, который сам себе создал, однако сумел исправиться во втором тайме, открыв счет в весьма равной встрече.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Возможно, вам немного надоело видеть хавбека днепрян в наших сборных, но без него никуда. Именно Пихаленок - лидер центра поля (а может и не только) лучшей команды чемпионата. Без его победного гола коллектив Кучера мог бы и не оторваться от "Шахтера", но есть точный удар против "Черноморца" и есть плюс пять в таблице.

Центральный полузащитник - Александр Демченко, "Александрия"

"Горожане" Гуры провели шикарный матч против "Шахтера", однако пропустили на 80-й минуте от Мудрика и могли остаться без очков. Однако справедливость восстановил Демченко, забивший второй гол своей команды. Помимо этого, Александр запомнился борьбой в центре поля за каждый мяч. Не зря Гура сделал на него ставку как на футболиста старта.

Левый полузащитник - Сергей Булеца, "Заря"

Воспитанник "Динамо" продолжает набирать форму. Кто-то скажет, что против "Металлиста 1925" Сергей не отличился голевыми действиями, но первые два гола "Зари" на 90 процентов его заслуга. В первом случае Булеца своевременно подключил на фланге Данченко, а спустя он же пять минут пяткой (!) отдал предголевую передачу на Кирюханцева.

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Мы уже говорили, что настоящие лидеры рождаются в тяжелые для команды времена. Буяльский продолжает доказывать этот статус, вытаскивая "Динамо" в непростой период. Против "Кривбасса" Виталий забил дважды и во многом его сыгранность с другим героем нашей команды (читай ниже) помогла команде Луческу добыть важнейшие три бала.

Центральный нападающий - Владислав Ванат, "Динамо"

Другой герой столичного клуба. Фанаты "Динамо" (справедливо и нет) давно хотели, чтобы Луческу перестал выпускать Беседина и сделал ставку на юного воспитанника. В игре против "Кривбасса" Владислав ответил на запрос болельщиков голевыми действиями. В течение двух минут форвард принял участие в двух голах команды, сначала забив сам после прохода, а после отдав голевой пас на Буяльского. On fire, как говорится.

Главный тренер - Ярослав Вышняк, "Колос"

До последнего момента казалось, что Юрий Гура с ничьей против "Шахтера" не будет иметь конкурентов, но в последний момент мы выбрали другого героя. "Колосу" очень нужны были три бала, ведь команда не побеждала с сентября. Игра против "Вереса" складывалась непросто, но две замены коуча помогли сделать результат. Свеженькие Попов и Богданов отдали по голевой передаче, принесли ковалевцам три бала, а их наставнику статус лучшего в десятом туре.