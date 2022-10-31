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Береза - о Монзуль: Мне очень нравится эта очаровательная судья
Хоть Днепр-1 и страдал от ее решений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Почетный президент "
"Я симпатизирую новым арбитрам. К примеру, Екатерине Монзуль. Мне очень нравится эта очаровательная судья. Притом что мы от нее неоднократно пострадали. Но ее действия на поле мне нравятся", — сказал Береза.
Напомним, что "Днепр-1" является лидером УПЛ. Команда возглавляет таблицу, набрав 25 очков после 9 матчей.
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