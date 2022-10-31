Береза - о Монзуль: Мне очень нравится эта очаровательная судья

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза признался в симпатии к новым арбитрам, которые судят УПЛ, и в частности, к Екатерине Монзуль.

"Я симпатизирую новым арбитрам. К примеру, Екатерине Монзуль. Мне очень нравится эта очаровательная судья. Притом что мы от нее неоднократно пострадали. Но ее действия на поле мне нравятся", — сказал Береза.