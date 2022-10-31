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Береза - о Монзуль: Мне очень нравится эта очаровательная судья

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хоть Днепр-1 и страдал от ее решений

Береза - о Монзуль: Мне очень нравится эта очаровательная судья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза признался в симпатии к новым арбитрам, которые судят УПЛ, и в частности, к Екатерине Монзуль.

"Я симпатизирую новым арбитрам. К примеру, Екатерине Монзуль. Мне очень нравится эта очаровательная судья. Притом что мы от нее неоднократно пострадали. Но ее действия на поле мне нравятся", — сказал Береза.

Напомним, что "Днепр-1" является лидером УПЛ. Команда возглавляет таблицу, набрав 25 очков после 9 матчей.

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В статье: Екатерина Монзуль СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (1)
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gadyukin (Тернополь)
31.10.2022 в 22:10
Мені теж
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