Тепло и уютно сидеть дома, возле жены, давая указания людям, - Буряк недоволен критикой экспертов в сторону Динамо

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказал сове мнение о критике в сторону " Динамо ", которая после неудачного старта киевлян в нынешнем сезоне, все чаще звучит как со стороны СМИ, так и болельщиков.

— Что скажете о критике в адрес "Динамо"? Она объективна? Особенно, со стороны бывших динамовцев, которые сейчас бороздят медиа-пространство с гордым статусом "эксперт"?

— Если говорить откровенно, то я этого вообще не пониманию. Не понимаю, когда слушаю тех, для кого вообще за счастье было выходить на поле в футболке киевского "Динамо". Не хочу называть какие-то фамилии.

Есть футболисты, которые действительно чего-то добились, будучи игроками "Динамо", они на самом деле причастны к славе клуба. Перед ними надо снять шляпу. Но есть и другие, которые постоянно что-то сейчас говорят, но смотришь на них и задаешься вопросом: а чего они вообще добились в качестве игроков "Динамо", каков их вклад в историю клуба? А сейчас они только и делают, что дают оценку игре команды. Говорил уже не раз: пойдите, возьмите команду и покажите, как сделать то, о чем вы говорите! Но нет, они ничего не делают, они продолжают только говорить. Тепло и уютно сидеть дома, возле жены, давая указания людям, которые действительно в футболе. Не понимаю этого. И никогда не пойму.

— А эмоции болельщиков? Они оправданы? Последнее место в группе Лиги Европы, 8-е место в чемпионате Украины...

— Болельщиков понять можно. Но именно сейчас им сложно будет донести, что даже такие гранды, как "Реал" и "Барселона", в какие-то периоды завершали чемпионат на пятом, шестом местах. Напомню, у нас сейчас самый специфический сезон за всё время существования независимого украинского футбола. И каждый клуб проходит этот этап по-своему, со своими неудачами. Все мы переживаем за "Динамо", и нет никаких сомнений в том, что команда должна прибавлять и в плане результата, и в плане игры, её зрелищности. Но игра — это всегда результат тренировочного процесса. А с ним сейчас есть серьезные сложности. Мы сейчас в такой ситуации, что нам бы сперва восстановить то, что было до войны, а потом уже будем двигаться вперед.