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Коуч Колоса Вишняк: Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало
Колос в 10-м туре обыграл Верес
koloskovalivka.com
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своей команды
"Была игра до забитого мяча. И очень хорошо, что мы его забили. Я благодарен ребятам, что они проявили характер. Мы довольны победой. Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало.
Я доволен действиями ребят. Разные таймы? Очень сильно влиял ветер на игру. Команда, которая играла по ветру, имела перевес. И еще мы очень хотели поздравить и порадовать президента клуба победой", - сказал Вишняк.
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