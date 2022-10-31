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Коуч Колоса Вишняк: Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало

Премьер-лига
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Колос в 10-м туре обыграл Верес

Коуч Колоса Вишняк: Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своей команды в поединке 10-го тура УПЛ с "Вересом"(2:0).

"Была игра до забитого мяча. И очень хорошо, что мы его забили. Я благодарен ребятам, что они проявили характер. Мы довольны победой. Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало.

Я доволен действиями ребят. Разные таймы? Очень сильно влиял ветер на игру. Команда, которая играла по ветру, имела перевес. И еще мы очень хотели поздравить и порадовать президента клуба победой", - сказал Вишняк.

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
Колос

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