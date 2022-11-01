Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю

Матч 1-го тура УПЛ "Днепр-1" — "Александрия" в очередной раз перенесен.

Изначально игра была запланирована на август, однако из-за участия днепрян в квалификации еврокубковых турниров встречу перенесли на 16 ноября.

Теперь же УПЛ опубликовала изменения в календаре ближайших игр — матч "Днепра-1" и "Александрии" будет проведен 23 ноября.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Украины команда Александра Кучера идет на первом месте. "Александрия" занимает четвертую позицию.