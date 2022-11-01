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Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю
С 16-го на 23-е ноября
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Матч 1-го тура
Изначально игра была запланирована на август, однако из-за участия днепрян в квалификации еврокубковых турниров встречу перенесли на 16 ноября.
Теперь же УПЛ опубликовала изменения в календаре ближайших игр — матч "Днепра-1" и "Александрии" будет проведен 23 ноября.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Украины команда Александра Кучера идет на первом месте. "Александрия" занимает четвертую позицию.
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