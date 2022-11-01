  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю

Премьер-лига
(1 голосов)

С 16-го на 23-е ноября

Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Матч 1-го тура УПЛ "Днепр-1" — "Александрия" в очередной раз перенесен.

Изначально игра была запланирована на август, однако из-за участия днепрян в квалификации еврокубковых турниров встречу перенесли на 16 ноября.

Теперь же УПЛ опубликовала изменения в календаре ближайших игр — матч "Днепра-1" и "Александрии" будет проведен 23 ноября.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Украины команда Александра Кучера идет на первом месте. "Александрия" занимает четвертую позицию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде