Конопля близок к возвращению в общую группу Шахтера

Врач " Шахтера " Вадим Попов рассказал о состоянии некоторых травмированных игроков команды.

В частности, доктор заявил, что защитник Ефим Конопля в ближайшие дни вернется к тренировкам в общей группе.

"Конопля на подходе. Через день-два он уже будет тренироваться с командой.

У нас серьезно травмирован Витя Корниенко, он проходит реабилитацию в Киеве под присмотром наших специалистов. Марьян Швед — у него такой "страшный" диагноз как пубалгия. Ну, он, конечно, не страшный, но требует длительной реабилитации.

Постоянные переезды — очень большой вызов и для всего нашего тренерского штаба, и медицинского департамента. Это очень сложно для футболистов. Если раньше на матчи Лиги чемпионов мы садились в самолет и через три-пять часов были в любой точке Европы, то сейчас чтобы попасть в Мадрид или Глазго мы тратим фактически сутки.

У футболистов очень мало времени на восстановление. Но мы плодотворно работаем с тренерским штабом и находим решения, которые единственно верные в таком графике работы", - подытожил Попов.

Напомним, что Конопля в текущем сезоне сыграл 10 матчей за "горняков", в которых забил 1 гол.