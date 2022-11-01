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Конопля близок к возвращению в общую группу Шахтера
А вот Корниенко и Швед остаются в лазарете
Фото: ФК Шахтер Донецк
Врач "
В частности, доктор заявил, что защитник Ефим Конопля в ближайшие дни вернется к тренировкам в общей группе.
"Конопля на подходе. Через день-два он уже будет тренироваться с командой.
У нас серьезно травмирован Витя Корниенко, он проходит реабилитацию в Киеве под присмотром наших специалистов. Марьян Швед — у него такой "страшный" диагноз как пубалгия. Ну, он, конечно, не страшный, но требует длительной реабилитации.
Постоянные переезды — очень большой вызов и для всего нашего тренерского штаба, и медицинского департамента. Это очень сложно для футболистов. Если раньше на матчи Лиги чемпионов мы садились в самолет и через три-пять часов были в любой точке Европы, то сейчас чтобы попасть в Мадрид или Глазго мы тратим фактически сутки.
У футболистов очень мало времени на восстановление. Но мы плодотворно работаем с тренерским штабом и находим решения, которые единственно верные в таком графике работы", - подытожил Попов.
Напомним, что Конопля в текущем сезоне сыграл 10 матчей за "горняков", в которых забил 1 гол.
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