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Определился лучший тренер 10-го тура УПЛ
Его команда отобрала очки у "Шахтера"
Юрій Гура, фото - ФК "Олександрія"
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего коуча по итогам матчей 10-го тура УПЛ.
Награду получил наставник "Александрии" Юрий Гура. В прошлом туре его подопечные сыграли вничью с донецким "Шахтером" (2:2). В составе "Александрии" голами отметились Андрей Цуриков и Александр Демченко.
После этого поединка александрийцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украинны, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Гуры сыграют против "Колоса". Матч состоится 5 ноября в 13:00.
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