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Определился лучший тренер 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Его команда отобрала очки у "Шахтера"

Определился лучший тренер 10-го тура УПЛ

Юрій Гура, фото - ФК "Олександрія"

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего коуча по итогам матчей 10-го тура УПЛ.

Награду получил наставник "Александрии" Юрий Гура. В прошлом туре его подопечные сыграли вничью с донецким "Шахтером" (2:2). В составе "Александрии" голами отметились Андрей Цуриков и Александр Демченко.

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После этого поединка александрийцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украинны, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Гуры сыграют против "Колоса". Матч состоится 5 ноября в 13:00.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
uafc.org

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