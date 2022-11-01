Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микитишин: Матчи против сильных соперников идут только на пользу
Хавбек "Кривбасса" прокомментировал поражение от "Динамо"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мнениями по поводу матча 10 тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:3).
– Артур, ты вышел на замену. Как непросто было входить в игру в таком матче?
– Тренер просил помочь команде: прибавить в скорости. Выходил с мыслями сделать все от меня зависящее, чтобы помочь "Кривбассу" на футбольном поле. Получилось ли – оценивать тренерам.
– У тебя был отличный момент, но после мощного удара "Динамо" спас Нещерет…
– Да, досадно, что не удалось забить. Вложил в удар много сил. Не повезло на этот раз, так что повезет в следующий.
– Проиграли, значит, получилось не все, что было задумано перед матчем?
– Команда проиграла, так что не выполнили то, что должны были выполнить. Матчи против сильных соперников идут только на пользу, ведь набираемся опыта и уверенности в своих силах. Уверен, "Кривбасс" прогрессирует по игре и дальше все будет только лучше, — сказал Никитишин.
Популярное сейчас
- Из Второй лиги в чемпионы Ирландии. Украинец Серденюк помог Шэмрок Роверс оформить очередной титул
- Береза - о Монзуль: Мне очень нравится эта очаровательная судья
- Россияне попали в два гражданских буксира под Очаковом – есть погибшие, раненый и пропавший
- Днепр-1 оторвался от Шахтера, Колос вновь возле группы лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО