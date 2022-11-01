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Микитишин: Матчи против сильных соперников идут только на пользу

Премьер-лига
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Хавбек "Кривбасса" прокомментировал поражение от "Динамо"

Микитишин: Матчи против сильных соперников идут только на пользу

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мнениями по поводу матча 10 тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:3).

– Артур, ты вышел на замену. Как непросто было входить в игру в таком матче?

– Тренер просил помочь команде: прибавить в скорости. Выходил с мыслями сделать все от меня зависящее, чтобы помочь "Кривбассу" на футбольном поле. Получилось ли – оценивать тренерам.

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– У тебя был отличный момент, но после мощного удара "Динамо" спас Нещерет…

– Да, досадно, что не удалось забить. Вложил в удар много сил. Не повезло на этот раз, так что повезет в следующий.

– Проиграли, значит, получилось не все, что было задумано перед матчем?

– Команда проиграла, так что не выполнили то, что должны были выполнить. Матчи против сильных соперников идут только на пользу, ведь набираемся опыта и уверенности в своих силах. Уверен, "Кривбасс" прогрессирует по игре и дальше все будет только лучше, — сказал Никитишин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Артур Микитишин
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Источник:
fckryvbas.com

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