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Шахтер запустил голосование за лучшего игрока октября

Премьер-лига
(1 голосов)

Мудрик и Сикан в списке

Шахтер запустил голосование за лучшего игрока октября

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" начал голосование за звание лучшего футболиста своей команды по итогам октября.

В список номинантов вошли четверо игроков, среди которых: полузащитник Георгий Судаков, вингер Михаил Мудрик, хавбек Артем Бондаренко и форвард Даниил Сикан.

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Судаков в прошлом месяце сделал 3 ассиста, на счету Мудрика 5 голов и 4 ассиста, Бондаренко провел 6 матчей (5 полных), Сикан отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Telegram и Facebook.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Михаил Мудрик Артем Бондаренко Георгий Судаков
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
01.11.2022 в 09:27
Сдайте уже Мудрика шейхам, а то остальные лоускилы не имеют шансов.
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