Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер запустил голосование за лучшего игрока октября
Мудрик и Сикан в списке
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" начал голосование за звание лучшего футболиста своей команды по итогам октября.
В список номинантов вошли четверо игроков, среди которых: полузащитник Георгий Судаков, вингер Михаил Мудрик, хавбек Артем Бондаренко и форвард Даниил Сикан.
Судаков в прошлом месяце сделал 3 ассиста, на счету Мудрика 5 голов и 4 ассиста, Бондаренко провел 6 матчей (5 полных), Сикан отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Telegram и Facebook.
⚒ Хто був найкращим гравцем «Шахтаря» у жовтні? ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 31, 2022
Судаков, Мудрик, Бондаренко або Сікан? Голосуйте в опитуванні в нашому Telegram-каналі ⬇
https://t.co/fPFZ7qyIEc pic.twitter.com/MKP1FgIppS
Популярное сейчас
- Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю
- Путин использует как минимум трех двойников, - Буданов
- Серия А. Рома вырывает победу поздним камбеком
- Шахтер - Александрия 2:2. Матч, ради которого стоит смотреть УПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО