Шахтер запустил голосование за лучшего игрока октября

"Шахтер" начал голосование за звание лучшего футболиста своей команды по итогам октября.

В список номинантов вошли четверо игроков, среди которых: полузащитник Георгий Судаков, вингер Михаил Мудрик, хавбек Артем Бондаренко и форвард Даниил Сикан.

Читайте также Конопля близок к возвращению в общую группу Шахтера

Судаков в прошлом месяце сделал 3 ассиста, на счету Мудрика 5 голов и 4 ассиста, Бондаренко провел 6 матчей (5 полных), Сикан отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Telegram и Facebook.