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Бондарь: Трубин был очень зол после игры с Реалом, когда мы сыграли 1:1
"Шахтеру" не удалось сыграть на ноль
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о своем одноклубнике Анатолии Трубине.
"Толик – это вообще огромный профессионал. Я никогда не слышал, чтобы он хвастался, говорил: "Смотрите, как я потащил" или "Смотрите, как я отдал передачу на 100 метров". Он всегда будет недоволен. Я помню, какой он был злой после игры с "Реалом", когда мы сыграли 1:1.
Он был очень зол потому, что не удалось сыграть на ноль и получить тот результат, о котором мы все так мечтали и которого хотели. Я уверен, что это человек, который будет в какой-нибудь топовой команде в Европе, или будет приносить огромные победы и огромную пользу донецкому клубу.
Не зря мы его называем "Стена". Потому я думаю, что это останется с ним навсегда. Дай бог", - сказал Бондарь.
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