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Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер возможен уже зимой

Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов французского "ПСЖ", сообщает SportMediaset.

По информации источника, парижский клуб готов предложить "горнякам" за трансфер украинского таланта 100 миллионов евро. Парижане настроены заключить такую сделку уже в январе.

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Ранее возможность трансфера 21-летнего вингера рассматривали и другие европейские гранды, в частности "Арсенал" и "Манчестер Сити". Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, а "Шахтер" хочет получить за своего футболиста более 50 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Пари Сен-Жермен (Париж) Михаил Мудрик
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Источник:
SportMediaset

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Комментарии (4)
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Moro (Київ)
01.11.2022 в 12:43
та Господи, не встигли Супрягу з Довбиком в усі гранди продати, взялись за Мудрика))). Ну тепер усе - як Мудрик покакав, з ким пообідав, подруга Мудрика у фас і профіль і все інше. Уа-футбол у своему репертуарі, відпрацьовує бабло агентів). А можна живе посилання про цю суперновину від СпортМедіаСет?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.11.2022 в 12:12
А Неймар куда?
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+1
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
01.11.2022 в 11:28
В кабинете Суркиса слышны вопли и крики с матом на чисто русском языке
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+1
-2
чалагач (Киев)
01.11.2022 в 12:36
в кабинете Суркиса ждут когда цена Мыколенка поднимется до ста миллионов и они получат с перепродажи 50 миллионов ... -если Ванат забёт ещё несколько таких голов как Кривбасу то цена "пудрыка" вернётся на 15 миллионов...
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0
-1

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