Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов французского "ПСЖ", сообщает SportMediaset.

По информации источника, парижский клуб готов предложить "горнякам" за трансфер украинского таланта 100 миллионов евро. Парижане настроены заключить такую сделку уже в январе.

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Ранее возможность трансфера 21-летнего вингера рассматривали и другие европейские гранды, в частности "Арсенал" и "Манчестер Сити". Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, а "Шахтер" хочет получить за своего футболиста более 50 миллионов евро.