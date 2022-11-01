Трубин: В команде можем сказать Мудрику – ну ты уже в Арсенале, все, давай

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин рассказал о взаимоотношениях с хавбеком "горняков" Михаилом Мудриком.

- После каждого матча "Шахтера" в Лиге чемпионов растет трансферный ценник Мудрика. Как-то обсуждаете это в команде, подкалываете Михаила?

– Мне нравится, что он все это хорошо воспринимает и он сфокусирован только на себе, на своей и командной игре. Болельщики на самом деле многое не видят. Никто не видит, что он делает вне футбольного поля. А все эти трансферные слухи на него влияют только в положительном плане, ведь он кайфует от того, что делает. А в команде можем ему сказать – ну ты уже в "Арсенале", все, давай. (Улыбается). Но чтобы как-то жестко, то нет.

- Знаю, что вы дружите с Мудриком, какая история о Михаиле первой приходит в голову?

– Мы с ним знакомы давно, мы одного года рождения и в академии играли друг против друга. А потом он уже перешел в "Шахтер" и начали играть вместе. Вспомню историю, когда мы играли в U-17, была финальная часть чемпионата Украины и мы выиграли, тогда мы не пропустили ни одного мяча и забили 6 голов и 5 из них на счету Михаила. Как он показывал свои лучшие качества еще в академии, так и сейчас продолжает это делать. Просто сияет.