СМИ: Матч 11-го тура Черноморец – Динамо может пройти в Одессе

Матч 11-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Динамо" 6 ноября может пройти в Одессе. Об этом сообщает "Динамомания".

По крайней мере, так пока планируют в киевском клубе. После игры Лиги Европы против "Фенербахче" в Кракове динамовцы переберутся в Кишинев, а оттуда в Южную Пальмиру (200 км).

Напомним, что 31 октября Исполком УАФ внес изменения в регламент турнира , указав лишь четыре региона как разрешенные для проведения матчей - Киев и область, Львовский и Закарпатский регионы.

В остальных регионах играть можно только по согласованию с местной военной администрацией.

На данный момент нет информации, согласовало ли "Динамо" этот вопрос.

Последние домашние матчи "Черноморец" проводил в Ковалевке на стадионе "Колоса".

По предварительным данным, запланировано проведение в Одесском регионе и матча турнира U-19 между одноименными командами.