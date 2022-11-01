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СМИ: Матч 11-го тура Черноморец – Динамо может пройти в Одессе

Премьер-лига
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Динамо также заинтересовано в таком варианте

СМИ: Матч 11-го тура Черноморец – Динамо может пройти в Одессе

Думская

Новина українською

Матч 11-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Динамо" 6 ноября может пройти в Одессе. Об этом сообщает "Динамомания".

По крайней мере, так пока планируют в киевском клубе. После игры Лиги Европы против "Фенербахче" в Кракове динамовцы переберутся в Кишинев, а оттуда в Южную Пальмиру (200 км).

Напомним, что 31 октября Исполком УАФ внес изменения в регламент турнира, указав лишь четыре региона как разрешенные для проведения матчей - Киев и область, Львовский и Закарпатский регионы.

В остальных регионах играть можно только по согласованию с местной военной администрацией.

На данный момент нет информации, согласовало ли "Динамо" этот вопрос.

Последние домашние матчи "Черноморец" проводил в Ковалевке на стадионе "Колоса".

По предварительным данным, запланировано проведение в Одесском регионе и матча турнира U-19 между одноименными командами.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Динамомания

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