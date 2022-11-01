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СМИ: Матч 11-го тура Черноморец – Динамо может пройти в Одессе
Динамо также заинтересовано в таком варианте
Думская
Матч 11-го тура
По крайней мере, так пока планируют в киевском клубе. После игры Лиги Европы против "Фенербахче" в Кракове динамовцы переберутся в Кишинев, а оттуда в Южную Пальмиру (200 км).
Напомним, что 31 октября Исполком УАФ
В остальных регионах играть можно только по согласованию с местной военной администрацией.
На данный момент нет информации, согласовало ли "Динамо" этот вопрос.
Последние домашние матчи "Черноморец" проводил в Ковалевке на стадионе "Колоса".
По предварительным данным, запланировано проведение в Одесском регионе и матча турнира U-19 между одноименными командами.
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