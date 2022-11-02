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Динамо выбирает лучшего игрока октября из пяти кандидатов
Голосование проходит в Telegram
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" объявило о старте голосование за звание лучшего игрока команды по итогам октября. Пятеро номинантов поборются за индивидуальную награду.
Среди кандидатов: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет и Владислав Ванат.
Буяльский в минувшем месяцев забил 5 голов и сделал 1 ассист, на счету Цыганкова 2 забитых мяча и 1 результативная передача, Гармаш отличился двумя голами, Нещерет провел 6 матчей (один на ноль), Ванат трижды забил и 1 раз ассистировал.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.
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