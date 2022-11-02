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Динамо выбирает лучшего игрока октября из пяти кандидатов

Премьер-лига
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Голосование проходит в Telegram

Динамо выбирает лучшего игрока октября из пяти кандидатов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосование за звание лучшего игрока команды по итогам октября. Пятеро номинантов поборются за индивидуальную награду.

Среди кандидатов: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет и Владислав Ванат.

Буяльский в минувшем месяцев забил 5 голов и сделал 1 ассист, на счету Цыганкова 2 забитых мяча и 1 результативная передача, Гармаш отличился двумя голами, Нещерет провел 6 матчей (один на ноль), Ванат трижды забил и 1 раз ассистировал.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.

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В статье: Денис Гармаш Виталий Буяльский Динамо (Киев) Виктор Цыганков Руслан Нещерет Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.com

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