Динамо выбирает лучшего игрока октября из пяти кандидатов

"Динамо" объявило о старте голосование за звание лучшего игрока команды по итогам октября. Пятеро номинантов поборются за индивидуальную награду.

Среди кандидатов: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет и Владислав Ванат.

Буяльский в минувшем месяцев забил 5 голов и сделал 1 ассист, на счету Цыганкова 2 забитых мяча и 1 результативная передача, Гармаш отличился двумя голами, Нещерет провел 6 матчей (один на ноль), Ванат трижды забил и 1 раз ассистировал.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.