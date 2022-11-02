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Александрия сообщила, что будет играть домашние матчи на своем стадионе
Для этого нужно разрешение от военных
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" через официальный сайт сообщила, что следующие домашние матчи планирует проводить на своей арене - "Ника".
Теперь не нужно согласие соперника, чтобы организовывать матч вне четырех базовых регионов – в Киеве, Киевской, Львовской и Закарпатской областях. Эти изменения в регламент были приняты на заседании Исполнительного комитета УАФ 28 октября.
Сейчас достаточно разрешения от областной военной администрации, которое "горожане" уже получили. Соответственно, в 11-м туре УПЛ "Александрия" примет "Колос" на своей арене. Игра состоится 5 ноября в 13:00.
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