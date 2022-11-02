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Черноморец и Динамо определились с местом проведения матча 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Поединок состоится 6 ноября

Черноморец и Динамо определились с местом проведения матча 11-го тура УПЛ

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Украинская Премьер-лига утвердила дату, время и место проведения поединка 11-го тура, в рамках которого киевское "Динамо" встретится с одесским "Черноморцем".

Этот матч запланирован на воскресенье, 6 ноября, и состоится на домашнем стадионе "Черноморца" в Одессе. Начало игры – в 15.00.

Перед очной встречей команды в турнирной таблице разделяют 10 очков - "моряки" идут на последней строчке, набрав 3 балла в 9-ти встречах. Киевляне располагаются на 8-й позиции - 13 пунктов в 8 поединках.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
fcdynamo.com

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