Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец и Динамо определились с местом проведения матча 11-го тура УПЛ
Поединок состоится 6 ноября
Фото: fcdynamo.com
Украинская Премьер-лига утвердила дату, время и место проведения поединка 11-го тура, в рамках которого киевское "Динамо" встретится с одесским "Черноморцем".
Этот матч запланирован на воскресенье, 6 ноября, и состоится на домашнем стадионе "Черноморца" в Одессе. Начало игры – в 15.00.
Перед очной встречей команды в турнирной таблице разделяют 10 очков - "моряки" идут на последней строчке, набрав 3 балла в 9-ти встречах. Киевляне располагаются на 8-й позиции - 13 пунктов в 8 поединках.
Популярное сейчас
- Осталось два места. Уже известны 14 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
- Украинские арбитры будут судить матч заключительного тура Лиги Европы
- Молодежь порадовала. Виктория - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
- Днепр-1 оторвался от Шахтера, Колос вновь возле группы лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО