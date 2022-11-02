Еще один легионер Ворсклы получил вызов в свою сборную

Защитник полтавской "Ворсклы" Джоко Зайков получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. Команда в ближайшее время проведет два контрольных поединка.

17-го ноября македонцы встретятся с Финляндией, а 20-го с Грузией.

На счету Зайкова 19 матчей и 1 гол за сборную своей страны. Футболист был в делегации Северной Македонии на Евро-2020, но на поле не выходил.

Напомним, в расположении своей национальной сборной отправился еще один легионер "Ворсклы".