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Еще один легионер Ворсклы получил вызов в свою сборную

Премьер-лига
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Северная Македония проведет два контрольных матча

Еще один легионер Ворсклы получил вызов в свою сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник полтавской "Ворсклы" Джоко Зайков получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. Команда в ближайшее время проведет два контрольных поединка.

17-го ноября македонцы встретятся с Финляндией, а 20-го с Грузией.

На счету Зайкова 19 матчей и 1 гол за сборную своей страны. Футболист был в делегации Северной Македонии на Евро-2020, но на поле не выходил.

Напомним, в расположении своей национальной сборной отправился еще один легионер "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Северная Македония Джоко Зайков
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Источник:
vorskla.com.ua

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