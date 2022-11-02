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Еще один легионер Ворсклы получил вызов в свою сборную
Северная Македония проведет два контрольных матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник полтавской "Ворсклы" Джоко Зайков получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. Команда в ближайшее время проведет два контрольных поединка.
17-го ноября македонцы встретятся с Финляндией, а 20-го с Грузией.
На счету Зайкова 19 матчей и 1 гол за сборную своей страны. Футболист был в делегации Северной Македонии на Евро-2020, но на поле не выходил.
Напомним, в расположении своей национальной сборной отправился еще один легионер "Ворсклы".
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