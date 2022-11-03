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Ворскла - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Ворскла - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины – в самом разгаре, матчи проходят еженедельно, а после окончания группового раунда еврокубков календарь внутренних соревнований еще больше уплотнится. "Ворскле" в таких условиях важно держать темп, который команда продемонстрировала в последних турах (четыре очка из шести возможных). Ближайший соперник – "Львов".

Львовяне не хватают звезд с неба, но остаются очень неудобным соперником для грандов и середняков. Этот матч станет непростым испытанием для команды Виктора Скрипника. Матч состоится в пятницу, 4-го ноября 2022-го года, в 13:00 на "Минай-Арене" в пригороде Ужгорода.

Матч в прямом эфире покажет компания Setanta Spotrs. Сигнал доступен как на ОТТ-платформе, так и на линейных телеканалах этой медиа-компании.

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Трансляція матчу Ворскла - Львів
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Если у вас не будет возможности посмотреть прямой эфир матча, предлагаем следить за происходящим на поле благодаря текстовой трансляции UA-Футбол. Доступна в матч-центре нашего сайта >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Львов
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