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Ворскла - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Чемпионат Украины – в самом разгаре, матчи проходят еженедельно, а после окончания группового раунда еврокубков календарь внутренних соревнований еще больше уплотнится. "Ворскле" в таких условиях важно держать темп, который команда продемонстрировала в последних турах (четыре очка из шести возможных). Ближайший соперник – "Львов".
Львовяне не хватают звезд с неба, но остаются очень неудобным соперником для грандов и середняков. Этот матч станет непростым испытанием для команды Виктора Скрипника. Матч состоится в пятницу, 4-го ноября 2022-го года, в 13:00 на "Минай-Арене" в пригороде Ужгорода.
Матч в прямом эфире покажет компания Setanta Spotrs. Сигнал доступен как на ОТТ-платформе, так и на линейных телеканалах этой медиа-компании.
Если у вас не будет возможности посмотреть прямой эфир матча, предлагаем следить за происходящим на поле благодаря текстовой трансляции UA-Футбол. Доступна в матч-центре нашего сайта >>>
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