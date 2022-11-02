Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Луческу сам не уйдет из Динамо. Суркис также не собирается с ним прощаться
В Киеве все спокойно
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свои инсайдерские мысли относительно будущего Мирчи Луческу в "
"Скажу так, Луческу сам не уйдет. Он не собирается уходить и считает, что у него есть вдохновение и силы для того, чтобы продолжить и исправить ситуацию, которая сейчас на данном этапе сложилась. Он считает, что можно сейчас сразиться еще и в чемпионате.
Самое главное, что у него еще 1,5 года контракта. Он понимает, что у него в запасе есть сезон, когда он может дать тот результат, который позволит ему уйти победителем. Следующий сезон может стать для него вообще завершающим в карьере.
Ему сейчас 77, будет 78, 79 лет. Ну что дальше уже тренировать? Он будет бороться до конца, но в следующем сезоне еще есть запас, когда можно уйти победителем. И он за это будет цепляться.
На сегодняшний день, на второе ноября, президент "Динамо" не собирается прощаться с Луческу. Вот давайте поставим точку и все", - сказал Цыганык.
Напомним, что киевляне провалили старт сезона – команда заняла последнее место в группе Лиги Европы, а в УПЛ "Динамо" отстает от лидера на 12 пунктов.
Популярное сейчас
- Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Шахтер - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 2 ноября 2022
- АЗ Алкмаар - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Эффектная комбинация и удар в ближнюю девятку. ВИДЕО, как Александрия забила Шахтеру
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО