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Цыганык: Луческу сам не уйдет из Динамо. Суркис также не собирается с ним прощаться

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Киеве все спокойно

Цыганык: Луческу сам не уйдет из Динамо. Суркис также не собирается с ним прощаться

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свои инсайдерские мысли относительно будущего Мирчи Луческу в "Динамо".

"Скажу так, Луческу сам не уйдет. Он не собирается уходить и считает, что у него есть вдохновение и силы для того, чтобы продолжить и исправить ситуацию, которая сейчас на данном этапе сложилась. Он считает, что можно сейчас сразиться еще и в чемпионате.

Самое главное, что у него еще 1,5 года контракта. Он понимает, что у него в запасе есть сезон, когда он может дать тот результат, который позволит ему уйти победителем. Следующий сезон может стать для него вообще завершающим в карьере.

Ему сейчас 77, будет 78, 79 лет. Ну что дальше уже тренировать? Он будет бороться до конца, но в следующем сезоне еще есть запас, когда можно уйти победителем. И он за это будет цепляться.

На сегодняшний день, на второе ноября, президент "Динамо" не собирается прощаться с Луческу. Вот давайте поставим точку и все", - сказал Цыганык.

Напомним, что киевляне провалили старт сезона – команда заняла последнее место в группе Лиги Европы, а в УПЛ "Динамо" отстает от лидера на 12 пунктов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Тренерую (Столица)
02.11.2022 в 21:45
Год потеряли с Хацкевичем, год потеряли с Михаилеченко, а теперь ещё и два года потеряем с Луческу((( Суркис - не тормози!!! Луческу надо гнать и срочно!!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.11.2022 в 21:00
То нехай гравці підуть.
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NikosFutboloidos (Chop)
02.11.2022 в 20:41
Чмуческу нагадує путлера який сам не піде, а русня не відпускає. Нічого обом їм допоможе ЗСУ.
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