Цыганык: Луческу сам не уйдет из Динамо. Суркис также не собирается с ним прощаться

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свои инсайдерские мысли относительно будущего Мирчи Луческу в " Динамо ".

"Скажу так, Луческу сам не уйдет. Он не собирается уходить и считает, что у него есть вдохновение и силы для того, чтобы продолжить и исправить ситуацию, которая сейчас на данном этапе сложилась. Он считает, что можно сейчас сразиться еще и в чемпионате.

Самое главное, что у него еще 1,5 года контракта. Он понимает, что у него в запасе есть сезон, когда он может дать тот результат, который позволит ему уйти победителем. Следующий сезон может стать для него вообще завершающим в карьере.

Ему сейчас 77, будет 78, 79 лет. Ну что дальше уже тренировать? Он будет бороться до конца, но в следующем сезоне еще есть запас, когда можно уйти победителем. И он за это будет цепляться.

На сегодняшний день, на второе ноября, президент "Динамо" не собирается прощаться с Луческу. Вот давайте поставим точку и все", - сказал Цыганык.