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Металлист назвал лучшего игрока команды в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Металлист назвал лучшего игрока команды в октябре

Фото: ФК Металіст

Новина українською

"Металлист" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам октября.

Болельщики отдали победу нападающему Максиму Прядуну, который в минувшем месяце отличился тремя забитыми мячами. 25-летний форвард одержал 63% процентов голосов. Далее расположились Александр Мизюк (17%) и Вячеслав Танковский (10%).

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В октябре Прядун принял участие в пяти матчах за харьковчан. В матче прошлого тура со "Львовом"(1:1) Максим был удален за две желтые карточки - он пропустит предстоящую игру против луганской "Зари" 5 ноября.

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В статье: Максим Прядун Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
03.11.2022 в 12:38
Если бы не удаление то да - лучший. А так...
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Джим Слэйд (Харьков)
03.11.2022 в 13:45
Так удаление ж левое
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