Металлист назвал лучшего игрока команды в октябре

"Металлист" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам октября.

Болельщики отдали победу нападающему Максиму Прядуну, который в минувшем месяце отличился тремя забитыми мячами. 25-летний форвард одержал 63% процентов голосов. Далее расположились Александр Мизюк (17%) и Вячеслав Танковский (10%).

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В октябре Прядун принял участие в пяти матчах за харьковчан. В матче прошлого тура со "Львовом"(1:1) Максим был удален за две желтые карточки - он пропустит предстоящую игру против луганской "Зари" 5 ноября.