Изменено время начала матча Заря – Металлист

Изменено время начала матча 11-го тура УПЛ между "Зарей" и "Металлистом", сообщает пресс-служба луганского клуба. Поединок начнется в 13:00, а не в 15:00, как планировалась изначально.

Дата проведения игры останется неизменной. Луганчане примут харьковчан в субботу, 5 ноября. Противостояние пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Заря" с 19 очками в активе занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Металлист" идет шестым с 14 баллами.