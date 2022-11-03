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Изменено время начала матча Заря – Металлист

Премьер-лига
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Встреча УПЛ состоится 5 ноября

Изменено время начала матча Заря – Металлист

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Изменено время начала матча 11-го тура УПЛ между "Зарей" и "Металлистом", сообщает пресс-служба луганского клуба. Поединок начнется в 13:00, а не в 15:00, как планировалась изначально.

Дата проведения игры останется неизменной. Луганчане примут харьковчан в субботу, 5 ноября. Противостояние пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Заря" с 19 очками в активе занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Металлист" идет шестым с 14 баллами.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков)
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Источник:
zarya-lugansk.com

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