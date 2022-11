Источник: Шахтер не вышел в 1/8 ЛЧ - вероятность ухода Мудрика зимой повысилась

Вингер " Шахтера " Михаил Мудрик с высокой долей вероятности покинет клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян.

Вероятность ухода Мудрика из "Шахтера" повышается после того, как "горняки" вылетели из Лиги чемпионов.

Отмечается, что интерес к Мудрику проявляют три топ-клуба АПЛ: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 7 голов и 7 ассистов в 13 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

????Mykhaylo Mudryk is very likely to leave the team in January following Shakhtar's #UCL elimination.



