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Источник: Шахтер не вышел в 1/8 ЛЧ - вероятность ухода Мудрика зимой повысилась
Может, это и правильно?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "
Вероятность ухода Мудрика из "Шахтера" повышается после того, как "горняки" вылетели из Лиги чемпионов.
Отмечается, что интерес к Мудрику проявляют три топ-клуба АПЛ: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 7 голов и 7 ассистов в 13 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
????Mykhaylo Mudryk is very likely to leave the team in January following Shakhtar's #UCL elimination.— Hrach Khachatryan (@hrachoff) November 2, 2022
Arsenal, Liverpool & Manchester City are interested in young talent.#afc #LFC pic.twitter.com/dQwyMQF2pw
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