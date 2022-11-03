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Источник: Шахтер не вышел в 1/8 ЛЧ - вероятность ухода Мудрика зимой повысилась

Премьер-лига
(2 голосов)

Может, это и правильно?

Источник: Шахтер не вышел в 1/8 ЛЧ - вероятность ухода Мудрика зимой повысилась

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик с высокой долей вероятности покинет клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян.

Вероятность ухода Мудрика из "Шахтера" повышается после того, как "горняки" вылетели из Лиги чемпионов.

Отмечается, что интерес к Мудрику проявляют три топ-клуба АПЛ: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 7 голов и 7 ассистов в 13 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.11.2022 в 19:04
А, Грач Хачатрян? ... ну тоді "точно" ))))
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