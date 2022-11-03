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Владимир Шаран: Летом хотел подписать защитника Шахтера
Но не сложилось
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Целью ФК "Минай" было арендовать защитника "Шахтера" Андрея Булезу перед началом сезона 2022/23. Об этом Владимир Шаран рассказал в новом выпуске ПРОСТО ФУТБОЛ Podcast.
"Закарпатец Андрей Булеза с нами тренировался в период еще до начала подготовительного сбора к сезону. Неплохой игрок, я за ним наблюдал и наблюдаю. Хотел тогда, чтобы его в аренду отдали, потому что у нас на тот момент левого защитника не было. Но "Шахтер" не отдал нам в аренду этого игрока. У них тогда стартовала Юношеская Лига УЕФА, и он там стабильно играет в основе. Наблюдаю за ним".
Добавим, что Владимир Шаран возглавил "Минай" в начале 2022-го года, но дебютировал в должности только в сезоне 2022/23. Сейчас команда идет на 11-м месте в УПЛ.
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