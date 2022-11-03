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Коваленко рассудит Черноморец и Динамо и другие судейские назначения на матчи 11-го тура УПЛ
На матче Шахтер - Ингулец будет ВАР
фото из свободных источников
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 11-го тура
11 тур
04.11.2022
"Ворскла" - "Львов". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр - Шурман (Киевская обл.),
05.11.2022
"Заря" - "Металлист". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 13.00. Арбитр – Блавацкий (Львов)
"Александрия" – "Колос". Александрия. КСК "НИКА". 13.00. Арбитр - Кривушкин (Харьков)
"Шахтер" - "Ингулец". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Шандор (Львов), Арбитр ВАР - Балакин (Киевская обл.)
"Металлист 1925" - "Верес". Киев. НСК "Олимпийский". 15.00. Арбитр – Дердо (Черноморск),
06.11.2022
"Днепр-1" - "Минай". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Пасхал (Херсон)
"Черноморец" - "Динамо". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр - Коваленко (Полтава)
"Рух" - "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Козык (Мукачево)
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