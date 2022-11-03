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Коваленко рассудит Черноморец и Динамо и другие судейские назначения на матчи 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
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На матче Шахтер - Ингулец будет ВАР

Коваленко рассудит Черноморец и Динамо и другие судейские назначения на матчи 11-го тура УПЛ

фото из свободных источников

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 11-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.

11 тур

04.11.2022

"Ворскла" - "Львов". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр - Шурман (Киевская обл.),

05.11.2022

"Заря" - "Металлист". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 13.00. Арбитр – Блавацкий (Львов)

"Александрия" – "Колос". Александрия. КСК "НИКА". 13.00. Арбитр - Кривушкин (Харьков)

"Шахтер" - "Ингулец". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Шандор (Львов), Арбитр ВАР - Балакин (Киевская обл.)

"Металлист 1925" - "Верес". Киев. НСК "Олимпийский". 15.00. Арбитр – Дердо (Черноморск),

06.11.2022

"Днепр-1" - "Минай". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Пасхал (Херсон)

"Черноморец" - "Динамо". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр - Коваленко (Полтава)

"Рух" - "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Козык (Мукачево)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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