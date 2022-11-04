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Ворскла - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Ворскла - Львов: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 04.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ворскла - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Очередной тур чемпионата Украины стартует матчем в пригороде Ужгорода, где "местная" "Ворскла" сыграет против "Львова". Команда Скрипника – одна из двух в этом чемпионате, чьи матчи еще не переносили/откладывали. Но это не делает календарь полтавчан невыносимым, а просто подчеркивает нестабильность команды.

Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча "Ворскла" – "Львов" прямо в этой новости. Эфир обеспечит телеканал Setanta Sports+. Он доступен на ОТТ-платформе, на линейных телеканалах внутри других интернет-платформ, а также на YouTube-канале.

Начало – 4-го ноября в 13:00.

УПЛ. Одиннадцатый тур. 04.11.2022
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле –

"Ворскла" 13:00 "Львов"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+ | YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

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В статье: Ворскла (Полтава) Львов
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