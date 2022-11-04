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Экс-легионер Днепра-1: С удовольствием продолжал бы играть в Украине, если бы не война
Валентин Кожокару увиделся с экс-одноклубниками в Алкмаре
Фото: СК Дніпро-1
Бывший голкипер "Днепра-1" Валентин Кожокару посетил матч с АЗ (1:2) в Алкмаре. После игры Лиги конференций румын пообщался с экс-партнерами по команде и дал комментарий пресс-службе днепрян.
– Невероятные чувства! Я все время думал о команде, о моих здешних одноклубниках. И очень приятно увидеть их всех здесь, узнать, что они играют вместе и показывают хорошие результаты.
– Сейчас ты играешь в Бельгии и провел все матчи за свою команду. Как идут дела?
– Все хорошо. Мне повезло, что сейчас все так складывается. У меня был трудный выбор – знаете, это всегда тяжелая ситуация – и я выбрал такой вариант продолжения. Сейчас удается играть, и моя цель состоит в том, чтобы продолжать в том же духе.
– Твоя команда сейчас ведет борьбу за зону плей-офф. Это и была цель перед началом сезона или такой подъем неожиданно даже для вас?
– Цель на этот сезон – быть в первой восьмерке. Итак, текущее восьмое место удовлетворяет нас. Но сезон длительный, и турнир достаточно сложен. Мы должны продолжать бороться на максимуме.
– Вспомни последние дни твоего пребывания в Украине. Это было начало ужасной войны…
– Да, это была неожиданная ситуация для всех. Но, считаю, мы сделали большую вещь, что оставались вместе. Да, нам пришлось как можно скорее покинуть Украину, и должен отдать должное клубу, который всегда помогал.
– Что люди в Румынии и Бельгии говорят о войне в Украине?
– Все обсуждают события в вашей стране, держат руку на пульсе, но, наверное, никто лучше вас не владеет информацией. Знаю, что Румыния много помогает Украине, в частности, я оказываю помощь одной семье. Все помогают, как могут. Мое сердце с Украиной. Я провел здесь невероятное время. Конечно, если бы не война, с удовольствием продолжал бы играть здесь. Но это жизнь, и мы должны адаптироваться к разным ситуациям, - рассказал футболист.
Напомним, Кожокару выступал за "Днепр-1" с июля 2021 по июнь 2022 гг.. На данный момент он выступает за бельгийский "Левен" - его контракт рассчитан на 3 года.
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