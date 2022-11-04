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Матч между Рухом и Кривбассом начнется на два часа раньше

Премьер-лига
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Это связано с повреждением системы электроснабжения

Матч между Рухом и Кривбассом начнется на два часа раньше

Фото: ФК Рух

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Дирекция УПЛ изменила время начала матча 11-го тура между львовским "Рухом" и криворожским "Кривбассом", сообщает пресс-служба желто-черных.

Дата и проведения поединка остаются неизменными. Львовяне примут криворожцев в воскресенье, 6 ноября, на "Арене Львов".

Учитывая напряженную ситуацию в системе энергоснабжения Украины, вызванную ракетными ударами россии и необходимость ограничения потребления электроэнергии в пиковые периоды нагрузки, Дирекция УПЛ постановила определить 15:00 началом матча "Рух" – "Кривбасс".

По предварительному расписанию, поединок львовской и криворожской команд должен был начинаться в 17:00. Теперь стартовый свисток этой игры прозвучит на два часа раньше.

Ранее было изменено время начала матча 11-го тура УПЛ "Заря" – "Металлист".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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