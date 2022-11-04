Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч между Рухом и Кривбассом начнется на два часа раньше
Это связано с повреждением системы электроснабжения
Фото: ФК Рух
Дирекция УПЛ изменила время начала матча 11-го тура между львовским "Рухом" и криворожским "Кривбассом", сообщает пресс-служба желто-черных.
Дата и проведения поединка остаются неизменными. Львовяне примут криворожцев в воскресенье, 6 ноября, на "Арене Львов".
Учитывая напряженную ситуацию в системе энергоснабжения Украины, вызванную ракетными ударами россии и необходимость ограничения потребления электроэнергии в пиковые периоды нагрузки, Дирекция УПЛ постановила определить 15:00 началом матча "Рух" – "Кривбасс".
По предварительному расписанию, поединок львовской и криворожской команд должен был начинаться в 17:00. Теперь стартовый свисток этой игры прозвучит на два часа раньше.
Ранее было изменено время начала матча 11-го тура УПЛ "Заря" – "Металлист".
Популярное сейчас
- Известны все потенциальные соперники Днепра-1 по плей-офф Лиги конференций
- Реванша не получилось. АЗ - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча
- Динамо – Фенербахче. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы
- Днепр-1 оторвался от Шахтера, Колос вновь возле группы лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Новости по теме
- 22:54 Украинские Коваленко рассудит Черноморец и Динамо и другие судейские назначения на матчи 11-го тура УПЛ
- 21:20 Украинские Монзуль рассудит Днепр-1 и Черноморец и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ
- 15:31 Украинские Металлист против Металлиста 1925: УПЛ назвала даты и время матчей 11,12 и 13 туров