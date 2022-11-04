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Шахтер - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 5 ноября 2022

Шахтер - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" завершил свой еврокубковый путь в 2022-м году, а значит теперь коллектив Йовичевича может сосредоточить все силы на УПЛ. Да, после 0:4 сразу вернуться в игру непросто, но можно. "Горняки" пока отстают от "Днепра-1", а потому до зимней паузы должны минимизировать потери и попытаться догнать дерзкую команду Александра Кучера.

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Будущий соперник "горняков" к игре отнесется серьезно. Во-первых, "Ингулец" любит вставлять палки в колеса фаворитам, а во-вторых, команда Лавриненко имел целых две недели, дабы подготовиться к "Шахтеру". И это может очень помочь "казакам" в будущей встрече.

Смотрите матч 11-го тура УПЛ в субботу, пятого ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Шахтар - Інгулець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Ингулец" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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