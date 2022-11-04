Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 5 ноября 2022
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" завершил свой еврокубковый путь в 2022-м году, а значит теперь коллектив Йовичевича может сосредоточить все силы на УПЛ. Да, после 0:4 сразу вернуться в игру непросто, но можно. "Горняки" пока отстают от "Днепра-1", а потому до зимней паузы должны минимизировать потери и попытаться догнать дерзкую команду Александра Кучера.
Будущий соперник "горняков" к игре отнесется серьезно. Во-первых, "Ингулец" любит вставлять палки в колеса фаворитам, а во-вторых, команда Лавриненко имел целых две недели, дабы подготовиться к "Шахтеру". И это может очень помочь "казакам" в будущей встрече.
Смотрите матч 11-го тура УПЛ в субботу, пятого ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна ОТТ-платформе "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Ингулец"
Популярное сейчас
- Бесславный конец. Динамо – Фенербахче 0:2. Видео голов и обзор матча
- Шесть представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Шахтера в раунде плей-офф ЛЕ
- ЛЕ. Динамо - Фенербахче 0:2. Последний штрих удручающей картины
- Береза: Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне в окоп
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО