Александрия - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

"Александрия" неделю назад доказала, что разговоры о желании команды бороться за медали - это не просто слова. Коллектив Гуры выдал добротный матч против "Шахтера", сумев зацепиться за очки. Но один успешный результат не откроет дорогу на пьедестал. Ради медалей "горожанам" придется демонстрировать стабильность каждую неделю, причем как против аутсайдеров, так и против фаворитов.

В субботу "Александрия" примет дома "Колос". Команда Вышняка в понедельник прервала длинную серию без побед, сумев одолеть "Верес". Ковалевцы точно захотят продолжить, вот только все свои успешные матчи в этом сезоне команда провела дома. Однако закономерности при должном отношении к делу могут меняться.

Смотрите матч 11-го тура УПЛ в субботу, пятого ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 13:00. Также трансляция будет доступна ОТТ-платформе "Setanta Sports" и на Youtube-канале "Setanta Sports".

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