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Шахтер вернулся в Украину - впереди подготовка к матчу с Ингульцом
Горняки будут работать во Львове
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" вернулся из Польши, где накануне сыграл заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом" (0:4).
В четверг, 3 ноября "оранжево-черные" отработали тренировку в Варшаве, после которой футболисты и тренерский штаб совершили перелет в Жешув, откуда уже на автобусах приехали во Львов.
Сегодня "горняки" продолжат подготовку к очередной игре чемпионата Украины против "Ингульца". Игра 11-го тура УПЛ состоится в субботу, 5 ноября, на "Арене Львов". Начало в 15:00.
Напомним, "Шахтер" расположился на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 зачетных пунктов. "Ингулец" идет предпоследним, 15-м, имея в своем активе 4 балла.
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