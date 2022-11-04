Шахтер вернулся в Украину - впереди подготовка к матчу с Ингульцом

Донецкий "Шахтер" вернулся из Польши, где накануне сыграл заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом" (0:4).

В четверг, 3 ноября "оранжево-черные" отработали тренировку в Варшаве, после которой футболисты и тренерский штаб совершили перелет в Жешув, откуда уже на автобусах приехали во Львов.

Сегодня "горняки" продолжат подготовку к очередной игре чемпионата Украины против "Ингульца". Игра 11-го тура УПЛ состоится в субботу, 5 ноября, на "Арене Львов". Начало в 15:00.

Напомним, "Шахтер" расположился на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 зачетных пунктов. "Ингулец" идет предпоследним, 15-м, имея в своем активе 4 балла.