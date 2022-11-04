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Капитан Ворсклы получил травму в матче со Львовом

Премьер-лига
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У футболиста разбит нос

Капитан Ворсклы получил травму в матче со Львовом

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В рамках 11-тура УПЛ полтавская "Ворскла" на стадионе "Минай-Арена" принимает "Львов". На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 32-й минуте встречи травму получил защитник "зелено-белых" Владимир Чеснаков после столкновения.с Борисом Крушинским. В итоге у капитана "Ворсклы" разбит нос. Футболист сразу же был заменен - вместо него на поле вышел Сергей Яворский. Капитанская повязка перешла к Игорю Пердуте.

Также добавим, что перед этим травмировался полузащитник "Львова" - Богдан Мышенко потянул мышцу бедра. Вместо него на футбольном поле появился Виталий Бойко.

Напомним, что следить за событиями матча "Ворскла" - "Львов" вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) ФК Львов
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