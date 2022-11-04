Заря - Металлист: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Луганская "Заря" имеет в своем активе уже три победы подряд. Подопечные Патрика ван Леувена выбрались уже на третью строчку и отстают от "Шахтера" всего на один балл. А вот "Металлист" в пяти матчах октября выиграл всего дважды и потерял несколько позиций. На прошлой неделе харьковчане не удержали победу над "Львовом" и остались очень недовольны судейством в этой игре.

Игра между "Зарей" и "Металлистом" состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало поединка запланировано на 13:00.

"Заря" входит в пул одиноких дедушек, поэтому свои домашние матчи на канале официального транслятора не показывает. В прямом эфире эту встречу должен транслировать телеканал "УНІАН" - смотрите его на Т2, в кабеле или на спутнике. В интернете матч в прямом эфире покажет Youtube-канал FootballHub, а также ОТТ-платформы, на которых работает УНІАН (по подписке): MEGOGO, SWEET.TV и другие.