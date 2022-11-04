УПЛ. Ворскла - Львов 1:0. Полтавское доминирование с отрезком оборонной работы

"Ворскла" была фаворитом отчетного матча, но такой статус уже подводил полтавчан в этом сезоне. Так что напрасно было рассчитывать на то, что три очка легко упадут в копилку. Тем более против такого неудобного для грандов и середняков соперника, как "Львов". У львовян нет мощности для равного прохождения длинной дистанции, но на один конкретный матч команда Дулуба способна собраться.

Следует отметить, что тренерские планы белорусского специалиста часто разрушают непредсказуемые обстоятельства. Вспоминается другой матч на "Минай-Арене" против местного "Миная", когда из-за повреждений выпали двое, еще один – из-за дисквалификации. Травмы были и после этого; и вот сегодня тоже пришлось производить замену еще в первом тайме. Настоящее проклятие.

Хотя сегодня несладко было и Виктору Скрипнику, еще до перерыва потерявшему своего капитана Чеснакова (его заменил Яворский). Но в целом "Ворскла" диктовала свою игру и полностью заслужила забитый мяч по итогам первого тайма. Моменты были как в начале, так и в конце 45-минутки, так что нельзя говорить о вспышках. Это был цельный рисунок. Рисунок доминирования и не реализации.

Началось все с промаха Сефери. Дальше дважды подряд промахнулся Олейник, причем однажды – с очень удобной позиции. Полтавское нагнетание продолжало выливаться в голевые моменты у ворот Илющенкова. Еще раз попытался обрести свое счастье Олейник, но лучший шанс упустил Юрченко. Ему представился случай забить с одиннадцатиметровой отметки после того, как Муравский в площади ворот снес Марлисона. Владлен целил в угол, но Илющенков оказался проворнее.

Этот момент, видимо, придал львовянам психологическую устойчивость. После того (и перед свистком на перерыв) гости даже создали голевой момент усилиями Бугая, который с острого угла головой бил с близкого расстояния. До этого у "Львова" были только полу-моменты: прострел Мильченко, удар Муравского со штрафного. Подопечные Дулуба сконцентрировались на том, чтобы разрушать игру соперника. Хотя это получалось не слишком удачно.

Вопрос состоял в том, сможет ли "Ворскла" нагнетать дальше и улучшит ли реализацию.

Но он, - вопрос, - довольно быстро отпал во втором тайме, когда сначала "Ворскла" провела неплохую атаку и заработала угловой, а затем в ходе его розыгрыша забила гол. Степанюк на дальней штанге после маневра голкипера головой переадресовал мяч на Кравца, а тот забил с нескольких метров. Василий уже давно заслужил успех. По совокупности. По совокупности командно едва не наработал на гол и ФК "Львов". В районе 65-й минуты Грисьо точно прострелил с правого фланга, но Ныч не сумел дотянуться до мяча. Это был отрезок, на котором "Ворскла" немного отдала инициативу. Но ничего критического.

Команда просто больше перестроилась под оборонительную работу, чему способствовали выходы на замену Бацулы и Челядина. Впереди у "Ворсклы" еще были один заблокированный удар, очередной момент Олейника, который был нивелирован голкипером, перспективная попытка удара от Сефери, и потерянный выход один на один от Марлисона. Закономерность победы, наверное, не вызывает вопросов.

В последних трех матчах "Ворскла" набрала семь очков. Виктор Скрипник возвращается в борьбу за еврокубки?

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 11-ый тур. 04.11.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Денис Шурман

"Ворскла" - ФК "Львов" 1:0

Гол: Василий Кравец 53

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник (Артем Кулаковский 90+2), Руслан Степанюк (Артем Челядин 73), Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков (Сергей Яворский 34), Василий Кравец, Марлисон, Владлен Юрченко (Андрей Бацула 73)

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Артем Вовкун (Виталий Михайлив 74), Богдан Мишенко (Виталий Бойко 26), Владислав Бугай (Назарий Ныч 55), Борис Крушинский, Роман Никитюк, Павел Полегенько (Артур Ременяк 74), Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев

Предупреждения: Александр Скляр 8, Василий Кравец 88 - Артем Мильченко 6, Артем Вовкун 57, Назарий Ныч 71

Нереализованный пенальти: Владлен Юрченко 43