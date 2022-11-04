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Голкипер потащил. Юрченко не забил пенальти в матче со Львовом – ВИДЕО
Звездный хавбек Ворсклы не обыграл Ильющенкова
фото - Олександр Приходько
11-й тур украинской Премьер-лиги открывает матч "Ворскла" – "Львов". К концу первого тайма полтавчане получили прекрасную возможность открыть счет – Марлисон заработал пенальти. Однако Владлен Юрченко, в позапрошлом туре отличившийся в игре с "Динамо", с отметки не смог переиграть голкипера "Львова" - Александр Ильющенков совершил отличный сейв, к тому же потом среагировал на добивание.
Впрочем, уже в начале второго тайма "Ворскла" достигла своего – гол забил Василий Кравец. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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