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Скрипник о победе над Львовом: Такой команде сложно забить, спасибо, что не опустили руки
Тренер Ворсклы доволен игрой подопечных.
фото - Олександр Приходько
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу его команды над "Львовом" в 11-м туре Украинской Премьер-лиги со счетом 1:0.
- Мы довольны тем, что заработали три очка, ведь играли против единственной команды, которая в нашем чемпионате выступает в пять защитников. Такой команде очень сложно забить. Могу поблагодарить своих подопечных за то, что они не опустили руки, не сникли после не забитого одиннадцатиметрового, и вообще уверенно наиграли на победу. Но всегда есть риск стандарта, любая подача в штрафную вызывает напряжение. Это имело место у нас, но я считаю, что мы были ближе ко второму голу, чем соперник к тому, чтобы сравнять счет.
- Владимира Чеснакова пришлось менять в первом тайме. Уже знаете, что с ним? В каком он состоянии?
- Я видел, что у него сломан нос. Это уже не в первый раз. Но надеемся, что он поправится и как можно скорее вернется к нам.
- В каком психологическом состоянии был Владлен Юрченко после нереализованного пенальти в конце первого тайма?
- Насколько я знаю, это не первый одиннадцатиметровый, который он не забил на протяжении своей карьеры. Хорошо знаем Юрченко и знаем, что это не повлияет на его психологическое состояние. Его замена не связана с этим эпизодом, она была по позиции. Мы хотели повысить уровень игры свежим игроком, добавить энергию команде.
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