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ESPN: Шахтер зимой планирует провести благотворительный тур в США
Горняки планируют сыграть до 4-х матчей с американскими командами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "
Как сообщил ESPN, "горняки" намерены провести в штатах до 4-х товарищеских матчей.
Отмечается, что "Шахтер" уже провел переговоры с "Ди Си Юнайтед", "Интер" Майами и "Далласом".
Тур будет благотворительным – часть средств от матчей будут направлены для семей, пострадавших от российского вторжения в Украину.
Напомним, летом "Шахтер" сыграл целую серию благотворительных матчей. В рамках этих поединков "Горняки" сыграли вничью с "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2) и потерпели поражения от "Аякса" (1:3) и "Ромы" (0:5).
Средства от реализации билетов и рекламы были направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
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