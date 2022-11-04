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ESPN: Шахтер зимой планирует провести благотворительный тур в США

Премьер-лига
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Горняки планируют сыграть до 4-х матчей с американскими командами

ESPN: Шахтер зимой планирует провести благотворительный тур в США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" зимой во время паузы в УПЛ намерен провести тур в США.

Как сообщил ESPN, "горняки" намерены провести в штатах до 4-х товарищеских матчей.

Отмечается, что "Шахтер" уже провел переговоры с "Ди Си Юнайтед", "Интер" Майами и "Далласом".

Тур будет благотворительным – часть средств от матчей будут направлены для семей, пострадавших от российского вторжения в Украину.

Напомним, летом "Шахтер" сыграл целую серию благотворительных матчей. В рамках этих поединков "Горняки" сыграли вничью с "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2) и потерпели поражения от "Аякса" (1:3) и "Ромы" (0:5).

Средства от реализации билетов и рекламы были направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ESPN

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