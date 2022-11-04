ESPN: Шахтер зимой планирует провести благотворительный тур в США

Донецкий " Шахтер " зимой во время паузы в УПЛ намерен провести тур в США.

Как сообщил ESPN, "горняки" намерены провести в штатах до 4-х товарищеских матчей.

Отмечается, что "Шахтер" уже провел переговоры с "Ди Си Юнайтед", "Интер" Майами и "Далласом".

Тур будет благотворительным – часть средств от матчей будут направлены для семей, пострадавших от российского вторжения в Украину.

Напомним, летом "Шахтер" сыграл целую серию благотворительных матчей. В рамках этих поединков "Горняки" сыграли вничью с "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2) и потерпели поражения от "Аякса" (1:3) и "Ромы" (0:5).

Средства от реализации билетов и рекламы были направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.