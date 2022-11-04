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После матча Ворскла - Львов произошел конфликт. Львовяне недовольны судейством

Премьер-лига
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А Олег Дулуб проигнорировал обязательную по регламенту послематчевую пресс-конференцию

После матча Ворскла - Львов произошел конфликт. Львовяне недовольны судейством

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

После финального свистка матча одиннадцатого тура УПЛ "Ворскла" - "Львов" на пути в подтрибунное помещение стадиона произошел конфликт, инициаторами которого была львовская сторона, сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива".

Как отмечает источник, львовяне все время были недовольны судейством. Особенно активно "агрессировал", используя нецензурную брань на русском языке, тренер Александр Грановский. "Львовяне оскорбляли арбитров, обвиняли футболистов "Ворсклы" в не мужском поведении и подвергали сомнению закономерность своего поражения, объясняя его судейской предвзятостью", - пишет источник.

В итоге Олег Дулуб не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Связано ли это решение тренера с разгоревшимся конфликтом, неизвестно. Но игнорирование общения со СМИ – это прямое нарушение регламента УПЛ.

Напомним, что матч закончился победой "Ворсклы" 1:0. Результативным ударом отличился Василий Кравец.

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В статье: Ворскла (Полтава) Львов
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Источник:
УПЛ жива

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