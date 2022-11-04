Они остались! 10 лучших легионеров УПЛ сезона 22/23 – Видео

В футбольном сообществе существует мнение, что в УПЛ остались только те легионеры, которые понимают, что нигде больше они или не нужны или не получат таких выгодных контрактов, как в украинских клубах. Конечно, в этом тезисе упор идет именно на недостаточно высокий уровень иностранных футболистов.

В этом видео Костя Фолстен несколько опроверг это мнение, потому что некоторые из легионеров УПЛ действительно смогли раскрыться и показывают неплохой футбол. Итак, смотрите топ лучших легионеров УПЛ сезона 22/23. Приятного просмотра!