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Динамо готовится к матчу с Черноморцем в Молдове
Игра пройдет в Одессе
fcdynamo.com
После заключительного поединка группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (0:2), который проходил в польском Кракове, динамовцы сменили место своей дислокации.
В пятницу
Здесь вечером 4 ноября команда провела тренировку на стадионе "Зимбру", а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с "Фенербахче".
Уже завтра, 5-го ноября, киевляне отправятся в Одессу.
Напомним, матч "Черноморец" - "Динамо" состоится в воскресенье, 6-го ноября, в Одессе на стадионе "Черноморец", начало в 15.00.
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