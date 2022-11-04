Динамо готовится к матчу с Черноморцем в Молдове

После заключительного поединка группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (0:2), который проходил в польском Кракове, динамовцы сменили место своей дислокации.

В пятницу подопечные Мирчи Луческу отправились в столицу Молдавии – Кишенев.

Здесь вечером 4 ноября команда провела тренировку на стадионе "Зимбру", а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с "Фенербахче".

Уже завтра, 5-го ноября, киевляне отправятся в Одессу.

Напомним, матч "Черноморец" - "Динамо" состоится в воскресенье, 6-го ноября, в Одессе на стадионе "Черноморец", начало в 15.00.