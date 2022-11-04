  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо готовится к матчу с Черноморцем в Молдове
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо готовится к матчу с Черноморцем в Молдове

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра пройдет в Одессе

Динамо готовится к матчу с Черноморцем в Молдове

fcdynamo.com

Новина українською

После заключительного поединка группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (0:2), который проходил в польском Кракове, динамовцы сменили место своей дислокации.

В пятницу подопечные Мирчи Луческу отправились в столицу Молдавии – Кишенев.

Здесь вечером 4 ноября команда провела тренировку на стадионе "Зимбру", а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с "Фенербахче".

Уже завтра, 5-го ноября, киевляне отправятся в Одессу.

Напомним, матч "Черноморец" - "Динамо" состоится в воскресенье, 6-го ноября, в Одессе на стадионе "Черноморец", начало в 15.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде