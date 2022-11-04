Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четкие признаки тенденции. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Львов 1:0
Команда Виктора Скрипника добывает вторую победу подряд
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Ворскла" одержала вторую победу подряд. И седьмое очко в трех последних турах. Это уже четкие признаки тенденции выздоровления, ведь раньше команда Виктора Скрипника была крайне нестабильной.
Минимальное преимущество над "Львовом" не должно порождать сомнений. Победа "Ворсклы" вполне заслужена и, как сказал тренер после матча – ближе было ко второму мячу полтавчан, чем к тому, чтобы "Львов" отыгрался.
На стадионе побывал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и презентует лучшие кадры с игры.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Игорь Беланов: Когда-то Динамо возило турок так, что они не знали, куда бежать
- После матча Ворскла - Львов произошел конфликт. Львовяне недовольны судейством
- Ворскла - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
Новости по теме
- 15:15 Украинские "Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении
- 18:13 Украинские Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
- 16:24 Украинские Возможно, Скрипнику стоит отказаться от своих принципов. О чём говорить после восьмого тура УПЛ