Четкие признаки тенденции. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Львов 1:0

"Ворскла" одержала вторую победу подряд. И седьмое очко в трех последних турах. Это уже четкие признаки тенденции выздоровления, ведь раньше команда Виктора Скрипника была крайне нестабильной.

Минимальное преимущество над "Львовом" не должно порождать сомнений. Победа "Ворсклы" вполне заслужена и, как сказал тренер после матча – ближе было ко второму мячу полтавчан, чем к тому, чтобы "Львов" отыгрался.

На стадионе побывал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и презентует лучшие кадры с игры.

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