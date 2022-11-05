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Заря - Металлист: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Хватит ли четырех минут?
Сегодня, 5 ноября, пройдет центральный матч 11-го тура УПЛ. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского идущая третьей луганская "Заря" будет принимать харьковский "Металлист", который располагается на шестом месте.
Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 30 футболистов, на прохождение квиза у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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