Шахтер может предложить Мудрику новый, улучшенный контракт. Его агенты не хотят этого – Источник

Донецкий "Шахтер" может предложить вингеру команды Михаилу Мудрику новый контракт. Об этом сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Обновленная сделка будет на лучших условиях для игрока. Также есть еще несколько вариантов развития событий:

"Продавать зимой и продавать летом после Лиги Европы", – добавляет Спиваковский.

В то же время Роберто Моралес в эфире программы заверил, что окружение футболиста сборной Украины против продления контракта:

“Знаю, что его представители не очень этого хотят. Им бы продать его уже туда”, - сказал журналист.

Напомним, что Мудрик совсем недавно заключил новый контракт с "Шахтером". 13 февраля этого года украинец поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до конца 2026 года.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.