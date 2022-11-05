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Безальтернативно. Мудрика снова признали лучшим игроком месяца у Шахтера

Премьер-лига
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Безальтернативно. Мудрика снова признали лучшим игроком месяца у Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок победил с рекордным отрывом. За него проголосовали 12 367 человек, что составляет 87% от общего числа респондентов.

Среди номинантов были Георгий Судаков (862), Даниил Сикан (610) и Артем Бондаренко (310).

В октябре Мудрик сыграл в старте во всех семи матчах команды. В общей сложности он записал в свой актив пять голов и четыре ассиста. В частности, 21-летний украинец отмечался голами в матчах против "Колоса" (2), "Динамо" (1), "Александрии" (1) и "Селтика". Также на его счету хет-трик из результативных передач в поединке с "Металлистом" и один ассист в дерби против "Динамо".

Напомним, что в сентябре Мудрик также стал лучшим футболистом “Шахтера”.

Всего на счету Михаила семь голов и семь ассистов в 13 матчах. В частности, пять из этих результативных действий (3+2) Мудрик оформил в Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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