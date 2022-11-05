Безальтернативно. Мудрика снова признали лучшим игроком месяца у Шахтера

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок победил с рекордным отрывом. За него проголосовали 12 367 человек, что составляет 87% от общего числа респондентов.

Вибір зроблено! ????



???? Уболівальники визнали Михайла Мудрика найкращим гравцем «Шахтаря» другий місяць поспіль. За півзахисника проголосували 87% фанатів. ????



???? У жовтні Михайло Мудрик забив 5 голів і зробив 4 асисти.#Shakhtar #Україна https://t.co/Ji2LWhqAt6 pic.twitter.com/MAKQU8oRUK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 5, 2022

Среди номинантов были Георгий Судаков (862), Даниил Сикан (610) и Артем Бондаренко (310).

В октябре Мудрик сыграл в старте во всех семи матчах команды. В общей сложности он записал в свой актив пять голов и четыре ассиста. В частности, 21-летний украинец отмечался голами в матчах против "Колоса" (2), "Динамо" (1), "Александрии" (1) и "Селтика". Также на его счету хет-трик из результативных передач в поединке с "Металлистом" и один ассист в дерби против "Динамо".

Напомним, что в сентябре Мудрик также стал лучшим футболистом “Шахтера”.

Всего на счету Михаила семь голов и семь ассистов в 13 матчах. В частности, пять из этих результативных действий (3+2) Мудрик оформил в Лиге чемпионов.