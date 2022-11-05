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Безальтернативно. Мудрика снова признали лучшим игроком месяца у Шахтера
Второй раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Игрок победил с рекордным отрывом. За него проголосовали 12 367 человек, что составляет 87% от общего числа респондентов.
Вибір зроблено! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 5, 2022
???? Уболівальники визнали Михайла Мудрика найкращим гравцем «Шахтаря» другий місяць поспіль. За півзахисника проголосували 87% фанатів. ????
???? У жовтні Михайло Мудрик забив 5 голів і зробив 4 асисти.#Shakhtar #Україна https://t.co/Ji2LWhqAt6 pic.twitter.com/MAKQU8oRUK
Среди номинантов были Георгий Судаков (862), Даниил Сикан (610) и Артем Бондаренко (310).
В октябре Мудрик сыграл в старте во всех семи матчах команды. В общей сложности он записал в свой актив пять голов и четыре ассиста. В частности, 21-летний украинец отмечался голами в матчах против "Колоса" (2), "Динамо" (1), "Александрии" (1) и "Селтика". Также на его счету хет-трик из результативных передач в поединке с "Металлистом" и один ассист в дерби против "Динамо".
Напомним, что в сентябре Мудрик также стал лучшим футболистом “Шахтера”.
Всего на счету Михаила семь голов и семь ассистов в 13 матчах. В частности, пять из этих результативных действий (3+2) Мудрик оформил в Лиге чемпионов.
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